«Это были куропатки»: наличие полчищ крыс в подмосковной школе не подтвердилось

Много шума наделала история с мусором и крысами в новом корпусе школы в деревне Голубое городского округа Солнечногорск в Подмосковье. При этом информация о грязи на территории учебного заведения не подтвердилась, а крысы и вовсе оказались птицами. В истории разобрался корреспондент РИАМО.

Недавно в новостных Telegram-каналах завирусилось видео с полчищами крыс, бегающих у нового корпуса школы в населенном пункте Голубое. С некоторого ракурса и благодаря невысокому качеству видео на кадрах существа действительно похожи на грызунов.

Однако на поверку черные животные оказались представителями рода пернатых, а именно куропатками. Небольшие черные птички облюбовали школьный двор. Видео с доказательством этого оказалось в распоряжении редакции РИАМО. Кроме того, местная администрация опровергла антисанитарию в учебном учреждении.

«По информации управления образования администрации городского округа Солнечногорск, уборку помещений в корпусе Голубое МБОУ Андреевская СОШ проводит клининговая компания, в соответствии с СанПиН. Уборка проводится по окончании образовательного процесса, в отсутствии обучающихся в образовательной организации, специальными моющими средствами и поломоечными машинами. Ремонт сломанных перегородок и сантехники санитарных узлов проведен», — сообщили корреспонденту РИАМО в администрации округа.

В администрации уточнили, что сотрудники школы внимательно изучили подвальные помещения здания и контейнерные площадки у учебного учреждения, следов крыс там не обнаружили. Кроме того, круглосуточно территорию патрулирует охрана — она также не нашла фактов присутствия грызунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов. Это очень важное достижение для региона.

По словам губернатора, сложность капитального ремонта всегда заключается в том, что сроки ограничены. Также уже в ходе работ выявляются разные дополнительные мероприятия, связанные с износом.