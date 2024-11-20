Это был знак: иерей рассказал о службе в зоне СВО

Иерей Евгений Циклаури, служащий в зоне СВО, заявил, что на передовой люди кардинально меняются, а назначение на службу в горячую точку стало для него знаком, чтобы поменять свою жизнь, сообщает «Петербургский дневник» .

«Для многих стран Русская православная церковь — кость в горле. Эта война — защита. Но церковь не может взяться за оружие. Зато это может сделать воин, который принял присягу служить Отечеству и Богу», — поделился своим отношением к СВО Циклаури.

По его словам, на передовой человек ощущает потребность больше узнать о своей вере, а все ненужное быстро отпадает, все становится общим, к религии начинают относиться иначе.

В 2024 году исполняется 15 лет с момента воссоздания института военных и морских священнослужителей. В 2009 году издали указ о назначении выпускников Духовной семинарии на должности по работе с военнослужащими.