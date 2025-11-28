Этикетки легендарного мороженого из ГУМа производят в Химках

Как выглядит знаменитое мороженое из ГУМа знает каждый. И жители, и гости столицы узнают из тысячи яркую этикетку «ГУМ. Мороженое». Но не многим известно, что прославленные на всю Россию этикетки производят в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из химкинских типографий уже много лет занимается печатью этикеток для мороженого из ГУМа. Сотрудники предприятия рассказывают, что самым важным этапом производства этикеток является предварительная подготовка макетов. Для создания и печати этикеток используются технологии цифровой и флексографической печати.

Типография работает на рынке уже более 20 лет и производит продукцию любой сложности, формы и размеров. В числе их клиентов — более 150 известных на всю страну брендов. С 2006 года компания определила своим направлением — печать самоклеящихся этикеток и по сей день является одним из лидеров в этой сфере.

Типография стала одним из участников пятого юбилейного форума предпринимательства городского округа Химки «Бизнес-ReStart 2025», который собрал на одной площадке представителей малого и среднего предпринимательства.

Всего в Химках зарегистрировано почти 23 тыс. субъектов МСП. Ежегодно их число растет на 5–7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.