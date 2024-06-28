Этап проекта "Работа России. Время возможностей" прошел в Жуковском

Мероприятие прошло в фойе Дворца Культуры, в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В нем приняли участие ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ЛИИ им. М.М. Громова, Жуковский машиностроительный завод, МП «Теплоцентраль», Жуковская областная клиническая больница, социальный фонд России, ОМВД России по г.о. Жуковский, ООО «Мебельный комбинат №7», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Вентпро», ООО «СЦ Эдем».



Участие в ярмарке позволило соискателям пройти очное собеседование и сразу же получить приглашение на работу, обсудить условия трудоустройства, повышения квалификации и переобучения. Изучались и варианты смены профессиональной деятельности.



На ярмарку трудоустройства пригласили граждан, искавших работу, старшеклассников, студентов и выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.