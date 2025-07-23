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ET: Брюс Уиллис почти потерял способность говорить и ходить

Американский актер Брюс Уиллис, вероятно, потерял способность ходить и говорить из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express Tribune.

«…он едва может говорить, читать или ходить», —говорится в сообщении.

При этом отмечается, что состояние актера остается стабильным, несмотря на прогрессирующее заболевание.

Уиллису поставлен диагноз фронтотемпоральной деменции, оказывающей разрушительное воздействие на области мозга, контролирующие речь, поведение и формирование личности.

Первые признаки болезни проявились в 2022 году, когда Уиллис объявил о завершении своей карьеры.

В настоящее время заботу об актере взяла на себя его супруга Эмма Хемминг, которая также воспитывает их двоих дочерей. В уходе за Брюсом помогают бывшая жена Деми Мур и его старшие дочери.