«Есть усталость»: режиссер Борисов рассказал о решении пойти добровольцем на СВО

Режиссер Борисов: когда снаряд взрывается рядом, не боится только ненормальный

В Москве состоялась громкая премьера — в театре Российской Армии показали спектакль режиссера Александра Борисова «Смерти нет» по прозе Дмитрия Стешина, Захара Прилепина и современных поэтов. Постановка посвящена теме СВО. Ранее Борисов отправился на спецоперацию в качестве добровольца, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Есть усталость. Были моменты, когда становилось страшно. Но страшно же всем, когда рядом разрывается снаряд, только ненормальные не боятся. На фронте я связист, но нашел еще одно важное дело — военкор Дима Стешин в качестве гуманитарной помощи привез нам антидроновое ружье „Гарпия“», — поделился режиссер.

Ранее из-за постановки «Смерти нет» в городе Чайковский (Пермский край) вспыхнул скандал. Борисов, который тогда работал художественным руководителем местного театра, был уволен.

Режиссер говорил, его уволили из-за того, что ведущие актеры труппы саботировали тему СВО и не желали участвовать в спектакле на военную тему.

Позже «Смерти нет» сыграли со сцены Тульского ТЮЗа, а после премьеры Александр Борисов примкнул к российской армии и начал воевать в зоне СВО.