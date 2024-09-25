Если тронуть смерть, она тебя забирает: россиян предостерегли от разорения могил

Вечером 22 сентября в Москве на Новодевичьем кладбище 19-летний мужчина вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии на могиле недавно погребенного легендарного ведущего КВН Александра Маслякова. Ситуацию прокомментировала экстрасенс Дарья Миронова, сообщает «Вечерняя Москва».

«Всем известно, что ничего нельзя брать с кладбищ. Человек, который только что ушел из жизни, то есть еще даже не прошел 41 день со дня его кончины, может нарваться на кармические последствия, которые испытает весь род, мы называем это „родовое проклятье“», — сказала Миронова.

Она предупредила о необратимых последствиях таких действий, в том числе о финансовых, имущественных потерях и даже скоротечном уходе из жизни.

«Если тронуть смерть, она тебя забирает», — сказала экстрасенс.

Если могилу уже потревожили, то для предотвращения дальнейших проблем нужно заказать службу об упокоении души усопшего в трех разных храмах в один день, заявила Миронова.