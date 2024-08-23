Еще в 4 округах Подмосковья мобильный интернет стал гораздо быстрее

Свыше 700 тыс. жителей Подмосковья получили доступ к более высоким мобильным скоростям. Модернизация связи затронула такие города Подмосковья и их окрестностей: Орехово-Зуево, Наро-Фоминск, Серпухов и Можайск. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В рамках модернизации были построены базовые станции с учетом локации и плотности населения. Так, рядом с проселочными дорогами и трассами установлены базовые станции со специальными антеннами, обладающими высоким коэффициентом усиления и поддерживающими технологию MIMO 2×2. Это улучшит качество сигнала и увеличит пропускную способность канала связи: чем он шире, тем большим количеством информации за секунду базовые станции могут обмениваться с устройствами абонентов.

«За первые шесть месяцев 2024 года жители этих округов прокачали на 29% больше мобильного трафика, чем в том же периоде прошлого. При этом они не только активно пользовались интернетом, но и на 46% чаще совершали звонки. Пользователям нужен стабильный и высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы оперативно внедряем современные решения на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В пределах самих городов новое телеком-оборудование работает в диапазоне LTE-2600, что позволяет увеличить скорость передачи данных в условиях высокой концентрации пользователей, не перегружая сеть.

Модернизация связи дает возможность смотреть видео в высоком качестве, быстро скачивать объемные файлы, играть в видеоигры и совершать звонки без каких-либо помех и задержек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.