Еще одну незаконную вышку сотовой связи в Мытищах планируют снести

У жителей деревни Большая Черная в Мытищах возник вопрос: когда совсем рядом с жилыми домами на улице Центральной появилась вышка сотовой связи. Его они задавали в своих многочисленных обращениях в администрацию горокруга. В результате проведенной проверки факт подтвержден, администрация обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «Альянс Плюс» с требованиями о сносе антенно-мачтового сооружения связи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе судебного разбирательства проведена государственная судебная экспертиза спорного объекта. Экспертом установлено, что он находится менее чем в 50 м до жилых домов, что недопустимо.

Кроме того, сама опора возведена с нарушением строительных норм, приведению в соответствие не подлежит, необходим демонтаж сооружения.

«Объект нарушает права и охраняемый законном интересы третьих лиц и создает угрозу жизни и здоровью граждан. 16 января текущего года Арбитражным судом требования администрации полностью удовлетворены. Суд обязал ООО «Альянс Плюс» осуществить снос вышки сотовой связи и ее фундамента в установленные законодательством сроки. В противном случае мы снесем вышку сами с последующим возмещением понесенных расходов», — прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории округа Мытищи Елена Лебеденко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.