Еще одну камеру системы «Безопасный регион» установили в Шатуре

Во дворе дома № 9А на Академической улице в Шатуре установили камеру системы «Безопасный регион». Камера направлена на контейнерную площадку. Теперь безнаказанно выбросить крупногабаритный мусор не получится, сообщает пресс-служба администрации округа.

За несанкционированный сброс таких отходов физлицам грозит штраф до 70 тыс. рублей, должностным и юридическим лицам придётся заплатить до 100 и до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее дополнительные камеры видеонаблюдения разместили в городском округе Шатура в том числе в местах несанкционированных свалок. Об этом сообщалось на еженедельном оперативном совещании руководителей подразделений и подведомственных организаций в администрации округа.

Не только городские камеры, но видеонаблюдение на дорогах муниципалитета и камеры в сельских населенных пунктах интегрированы в систему «Безопасный регион». Подключение к региональной системе безопасности помогает устанавливать личности нарушителей закона. Благодаря камерам видеонаблюдения системы «Безопасный регион» удается оперативно установить виновников ДТП и участников противоправных нарушений на дорогах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.