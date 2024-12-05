Еще одну детскую игровую площадку установили в Мытищах

В Мытищах установили новые современные игровые комплексы. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов вместе со специалистами управления благоустройства проверил ход выполняемых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По ранее согласованному с местными жителями проекту здесь были выполнены работы по укладке асфальтового покрытия, управляющая компания полностью восстановила старое здание под свои технические нужды, а в ближайшее время будет завершено обустройство де тской игровой площадки.

На небольшом участке уже ра зместили игровые элементы, лавочки, урны, осталось смонтировать спортивный тренажер и установить навесное оборудование на качели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.