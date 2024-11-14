Еще одного спасенного леопарда доставили в парк львов в Клину

В парк львов «Земля Прайда» в округе Клин прибыл еще один спасенный леопард. К волонтерам обратились с просьбой срочно забрать осиротевшего детеныша. Его мать погибла при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтеры оперативно выехали за малышом и после 16-часового пути доставили его в парк. Леопард прибыл в тяжелом состоянии: у него, возможно, перелом или вывих нижней челюсти, сильное истощение и тяжелая диарея. Сейчас его направили на обследование к ветеринарам, которые уже готовы оказать необходимую помощь.

Парк продолжает оказывать поддержку диким животным, попавшим в беду, чтобы вернуть их к здоровой жизни.

Недавно, после поездки на Камчатку, где волонтеры парка львов «Земля Прайда» спасли нескольких медвежат, директор парка Виктор Агафонов поделился планами по открытию нового парка-приюта для бурых медведей. Это решение продиктовано увеличением количества обращений о спасении медвежат, поступающих в парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.