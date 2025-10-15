Еще одна пара сыграла свадьбу в историко-культурном месте Щелкова

Влюбленные пары могут провести свою свадебную церемонию в историческом месте Подмосковья в Щелкове — Усадьба «Гребнево». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Это уникальное предложение открывает новые горизонты для тех, кто мечтает о незабываемом дне свадьбы. Важным преимуществом является то, что теперь нет необходимости отдельно посещать ЗАГС — все необходимые процедуры будут проведены прямо на месте торжественного события.

Пара Сергея и Марии официально зарегистрировали свой брак в усадьбе «Гребнево».

Молодожены поделились своей историей.

«Мы вместе ходили в один детский сад, но сама встреча, когда мы влюбились произошла в лагере, когда нам было по 14 лет, даже в лагере сыграли свадьбу (были кольца и свидетельство о браке). Вот много времени мы нравились друг другу, но ничего серьезного не было примерно до 2018 года, тогда мы решили уже так сказать встречаться, и вот с того момента встречаемся, ждала Сережу из армии», — сказала Мария.

Сергей и Мария площадку для своей свадьбы выбрали из-за расположения, так как живут в городе рядом — Фрязино.

Подать заявление можно двумя способами:

Через портал «Госуслуги».

Лично посетив Московский областной дворец бракосочетаний № 2, который находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом 12.

Для получения дополнительной информации можно связаться с учреждением по телефону: 8(498)602-00-86, добавочный номер 640130.

