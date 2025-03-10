Еще один знак почетного гражданина Ленинского округа вручили ветерану ВОВ

В Ленинском городском округе чествовали ветерана Великой Отечественной войны Михаила Долю, отметив его знаком отличия «Почетный гражданин Ленинского округа». Кроме того, ему была вручена юбилейная медаль от имени президента РФ, посвященная 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Никитович Доля — непосредственный участник Великой Отечественной войны. В сентябре 1943 года он вступил в ряды бойцов отряда специального назначения КГБ СССР, где выполнял служебные обязанности до ноября 1944 года. Начиная с 20 ноября 1944 года, он был призван в Советскую армию, где служил в патрульно-караульном батальоне комендатуры Москвы. После демобилизации он был направлен на Московский коксогазовый завод, где на протяжении 36 лет работал машинистом коксовыталкивателя.

Под руководством Михаила Никитовича его бригада 14 раз становилась победителем Всесоюзного социалистического соревнования и в течение десятой пятилетки произвела сверх плана 27 тыс. тонн высококачественного кокса, благодаря оптимизации времени на каждой производственной операции и равномерной загрузке печей. Передовой опыт работы бригады был представлен на ВДНХ СССР. Бригадир Доля был инициатором множества полезных нововведений, а за внедрение прогрессивных технологий в 1971 году был удостоен ордена Ленина.

«Михаил Никитович Доля — это не просто имя в летописи, а олицетворение непоколебимой воли, отваги и трудолюбия. Пройдя суровые испытания Великой Отечественной войны и внеся свой вклад в обеспечение безопасности страны, он с той же энергией посвятил себя созидательному труду. Его имя навсегда останется в истории и в сердцах тех, кто его знал. Мы преклоняемся перед героем», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ветерана посетила начальник территориального управления Видное «Центральный», Светлана Степина. Во время встречи Михаил Никитович поделился с ней воспоминаниями о военных годах, своей молодости и послевоенном периоде.

«Каждый визит к Михаилу Никитовичу наполняет душу теплом. Безграничная благодарность нашему Герою! Мы обязаны проявлять заботу о ветеранах, тружениках тыла Великой Отечественной войны. Вечная память Героям!» — подчеркнула Светлана Степина.

В Ленинском городском округе в настоящее время проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.