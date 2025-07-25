Еще один павильон нестационарной торговли демонтировали в Клину

В пятницу очередной киоск демонтировали в Высоковске городского округа Клин на улице Ленина, у дома № 18. Собственник отказался делать это своими силами. За него работы проводит муниципалитет, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала года мы демонтировали уже 8 объектов, собственники которых не выполняли условия договора на размещение и не соответствовали единым, принятым в Подмосковье, стандартам. Два объекта располагались на частной земле, 6 — на муниципальной», — рассказала начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации округа Клин Елена Курицина.

В округе Клин продолжаются мероприятия областной программы по трансформации объектов нестационарной торговли.

Собственникам дается время на приведение объектов к областным нормативам. В случае невыполнения, договор с ними расторгается. Так произошло и с собственником ООО «Газетта», киоски которого начинались с прессы, а в последнее время превратились в шалманы по распродаже ширпотреба. Такие объекты располагаться на улицах городов Подмосковья не будут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.

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