Еще один объект торговли демонтирован в Ленинском округе

23 апреля в подмосковном Ленинском городском округе был снесен еще один торговый объект. На этот раз демонтажу подвергся заброшенный ларек, находившийся в деревне Горки на Каширском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем демонтаж незаконно размещенных торговых точек на территории Ленинского округа. В текущем году планируется убрать 100 подобных объектов, из которых 11 мы уже демонтировали», — цитирует пресс-служба слова главы округа Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что демонтаж ларька в деревне Горки был произведен силами администрации Ленинского городского округа.

«Месяц назад владельцу данного объекта было выдано предписание. Однако собственник не отреагировал и не предпринял никаких действий. В связи с этим было принято решение о сносе ларька. Объект был заброшен, находился в неудовлетворительном состоянии и портил внешний вид округа. На территории Ленинского округа насчитывается около 30 подобных заброшенных объектов», — приводятся в сообщении слова начальника отдела потребительского рынка, Андрея Асеева.

В пресс-службе напомнили, что ранее в Ленинском округе Подмосковья уже были снесены нелегальные торговые точки в поселке Развилка, вблизи здания почты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.