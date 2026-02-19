Ранее депутаты Госдумы выступили с идеей создания федеральное агентство по профилактике и противодействию буллингу в качестве единого координатора государственной политики и практических мер помощи.

«Новое агентство — сырое предложение или даже депутатский пиар-ход, каких в последнее время много. Все равно, в условном сравнении, что ввести в России институт официальных цензоров или создать отдельное министерство по делам ветеранов, как в США. Под новое ведомство необходимо материальное обеспечение, структура организации — это вопрос очень неблизкой перспективы. Но даже если структура будет создана, для эффективной работы потребуется изменение действующего законодательства», — сказал Кашкаров.

Он пояснил, что без этого будет еще один «кабинет» в школьном коридоре, как у «социального участкового» в районных центрах защиты семей и детства.

«Структур уже много. А толку, кроме отчетов, почти нет. Достаточно ли психологов в государственных школах? Достаточно. Но они не „надсмотрщики“ над школьным контингентом, несмотря на то, что неофициально администрации школ все-таки напрягают „следить за соцсетями“, но делается это в отношении школьников, состоящих на учете», — разъяснил специалист.

Кашкаров уточнил, что психолог работает не прерогативно, а в заявительском порядке: есть сигнал от педагогов, родителей, социальных отделов, полиции, опеки и попечительства, «бумага» из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) — тогда да, состоится беседа, ребенка опросят, возьмут «на учет», будут регулярно им интересоваться.

«На такого школьника заводится „дело“, карточки, что потом входит в отчет психолога по работе. А любой учет в России — это инструмент номинального контроля и реального влияния, который может повредить абитуриенту даже при поступлении по конкурсу в престижный, в том числе военный вуз», — рассказал психоаналитик.

