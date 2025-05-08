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Еще один дом в Мариуполе восстанавливают подмосковные строители

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона, продолжают осуществлять строительный контроль за ходом восстановительных работ на одном из пострадавших объектов жилого фонда Орджоникидзевского района города Мариуполя, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона, продолжают осуществлять строительный контроль за ходом восстановительных работ на одном из пострадавших объектов жилого фонда Орджоникидзевского района города Мариуполя.

Девятиэтажное здание получило серьёзные повреждения в результате обстрелов, в том числе вследствие прямых попаданий снарядов. Было зафиксировано разрушение отдельных участков стен и частичное обрушение конструктивных элементов.

В рамках восстановительных мероприятий завершены работы по усилению конструктивных элементов здания, проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт кровли, произведена установка новых оконных и дверных блоков, выполнена замена инженерных систем: холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации.

На текущем этапе ведутся работы по отделке мест общего пользования и монтажу системы электроснабжения. Все этапы сопровождаются строгим техническим контролем, что гарантирует соответствие проектной документации и строительным нормам.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области.

Управление технического надзора капитального ремонта участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — производит обследование пострадавших объектов и сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.