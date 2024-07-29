Еще две кофейни «Кофе Хауз» открылись в Москве после масштабного ребрендинга

В июле сеть «Кофе Хауз» расширилась еще на две новые кофейни по адресам: Волоколамское шоссе, 24, у станции метро «Стрешнево» и Тестовская, 1с1, у станции МЦД-1 Тестовская, сообщили РИАМО в пресс-службе сети.

В компании сообщили, что каждое из заведений проекта отражает обновленную концепцию, которую легендарный бренд презентовал в июне этого года. Теперь под брендом «Кофе Хауз» открываются небольшие кофейни формата to go с ярким и минималистичным дизайном, авторскими напитками и новым меню, которые передают динамику текущего времени и полностью соответствуют нынешнему слогану «В ритме города».

Обновленная сеть кофеен уже успела заслужить доверие гостей в первой открытой кофейне у станции метро «Китай-город».

До конца лета планируется открывать по 3-4 новых заведения в месяц в центральных районах столицы и в более отдаленных ЖК. Таким образом, к концу 2024 года откроется до 30 кофеен нового формата, а в 2025-м — 100 и более. Площадь пространства кофеен составляет от 17 до 25 квадратных метров.

Наряду с собственной сетью компания также запустила продажу франшизы.

«Мы ожидаем, что в этом году к нам присоединится не менее 15 партнеров, готовых совместно строить и развивать сеть. Подготовлен пакет для покупки франшизы и специальные условия для кофеен, которые, как и мы, готовы к ребрендингу существующих заведений», — рассказал генеральный директор сети Илларион Цеханович.