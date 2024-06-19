Еще два подмосковных школьника сдали ЕГЭ на 300 баллов

Александр Ляшенко из Щелковской гимназии № 6 и Артем Дмитриев из Можайской школы № 1 сдали на максимальный балл русский язык, математику и физику. Сейчас в Подмосковье три трехсотбалльных результата ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ляшенко с детства увлеченно занимается физикой, в 2024 году стал победителем регионального конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж». Дмитриев является неоднократным призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, экономике, истории, обществознанию, биологии, географии, духовному краеведению. Профильным предметом для Артема является математика.

Сейчас в Подмосковье 45 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов на 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников — по 150 тыс. рублей.

В пресс-службе ведомства добавили, что на данный момент в Подмосковье 592 стобалльных результата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.