Еще два елочных базара в Раменском начнут работать 20 декабря

Первый елочный базар в Раменском начал работу 1 декабря на улице Гурьева, 4. Он будет принимать покупателей до 31 декабря включительно. Две другие торговые площадки откроются с 20 декабря на улице Михалевича, 8, влад. 1, на улице Космонавтов, 1В, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Места продажи новогодних деревьев оформят в едином праздничном стиле. На базарах будут размещены информационные стенды с сертификатами качества и сопроводительными документами на хвойные деревья.

На елочных базарах Раменского представят ели, сосны и пихты высотой от пятидесяти сантиметров до трех метров. Часть деревьев привезут из Удмуртии и Пермского края. Помимо живых елок, покупателям предложат новогодние букеты, венки, композиции в корзинах и кашпо, еловые лапники и украшения.

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