Еще 5 участковых пунктов полиции планируется открыть в Подмосковье до конца года

Для усиления охраны правопорядка и повышения доступности правоохранительных органов для граждан в Московской области продолжают открываться новые участковые пункты полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

На завершающей стадии ремонта находятся пять участковых пунктов, их открытие планируется в четвертом квартале 2025 года:

г. о. Химки, ЖК «Пятницкие луга»;

г. о. Балашиха, ЖК «Пехра»;

Одинцовский округ, ЖК «Каштановая роща»;

Дмитровский округ, ЖК «Шоколад»;

г. о. Красногорск, ЖК «Ильинойс».

24 сентября состоялось торжественное открытие нового участкового пункта полиции в микрорайоне «Бригантина» в городском округе Долгопрудный. Он расположился на первом этаже жилого дома № 46 корпуса 1 по ул. Парковая. В торжественной церемонии приняли участие глава г. о. Долгопрудный Олег Сотник, начальник МУ МВД России «Мытищинское» Николай Жуков, представители администрации и сотрудники полиции.

В новом просторном помещении пункта, оборудованном всем необходимым, будут работать два участковых уполномоченных: лейтенант полиции Иван Иволгин и майор полиции Анатолий Малахов.

Жители смогут обращаться к участковым для решения возникающих вопросов, получения консультаций и содействия в предотвращении правонарушений. Прием населения будет проходить по графику: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00; суббота — с 15:00 до 16:00.

«Открытие новых пунктов — это важный шаг для повышения уровня безопасности и охраны правопорядка. Благодаря открытию новых участковых пунктов у граждан есть возможность оперативно подать заявление или задать вопросы участковому», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.