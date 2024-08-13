Еще 5 народных троп было благоустроено в Королеве

Региональная программа «Пешком» реализуется в наукограде ежегодно.Так, в этом году в муниципалитете было благоустроено еще 5 народных троп, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году новые удобные пешеходные дорожки появились по следующим адресам: вдоль дома 3 на улице Комитетский лес, ведущая к главному входу школы № 6; вдоль автодороги к Техникуму технологий и дизайна на улице Стадионная, д. 1; от автобусной остановки вдоль дома 41 на Октябрьском бульваре и ЖК «Созвездие»; от дома 1/5 на улице Большой тупик мкр. Первомайский, ведущая к ж/д станции «Фабрика 1 мая», а также на улице Советская, д. 24, микрорайон Первомайский.

Именно эти тропы используются королевцами и часто помогают значительно сократить путь.

Отметим, что в 2022 году было обустроено 10 пешеходных дорожек, в 2023 году проложили 3 народные тропы. Локации выбираются исходя из обращений жителей, соединяя между собой маршруты до поликлиник, школ, детских садов, остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.