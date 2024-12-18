Еще 4 пункта по изготовлению масксетей для СВО появятся в округе Подмосковья

На территории округа Клин действуют пять пунктов по изготовлению масксетей для СВО, ежедневно там изготавливают до 10 маскировочных сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В зависимости от сезона изделия могут быть осенними, летними и зимними. Сейчас запрос от участников СВО на бело-серые, серо-черные и черно-коричневые маскировочные сети. Материалы для основы защитного изделия закупаются в Солнечногорске, а ткань для создания самой маскировки — в Иванове.

Маскировочные сети в Клину начали плести 1,5 года назад. Сети плетут школьники, участники проекта «Активное долголетие», прихожане храмов и просто волонтеры. В ближайшее время по просьбам жителей сельских поселений откроются точки по плетению масксетей в Малеевке, Воздвиженском, Нарынке и Нудоле.

Маскировочные сети в зону СВО доставляют гуманитарные конвои. Также в планах волонтеров изготавливать маскировочные одеяла и костюмы для бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.