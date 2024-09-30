Еще 3 молодогвардейцев из Подмосковья отправились в зону СВО

В зону СВО отправился отряд добровольцев из семнадцати регионов России. В его составе — трое человек из Московской области. Защищать интересы страны на передовую поехали руководитель каширского отделения «МГЕР» Дмитрий Ишков, а также его заместители Степан Фетисов и Владимир Попов. Об этом сообщает пресс-служба отделения «МГЕР».

Добровольцы будут проходить службу в рядах бригады ГРОМ «Каскад».

Накануне отъезда близкие, друзья и соратники проводили добровольцев в общественной приемной каширского отделения партии «Единая Россия». Они передали им необходимую экипировку и медикаменты, а также квадрокоптер и нашивки «Кашира».

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас там очень нужны нашим ребятам. Мы должны встать на защиту Родины и делаем это по велению наших сердец. Победа будет за нами обязательно», — сказал участник СВО Дмитрий Ишков.

Активисты отделения МГЕР в Кашире неоднократно принимали участие в гуманитарных миссиях на Донбассе и в Курской области. Кроме того, на регулярной основе молодогвардейцами собирается гуманитарная помощь для бойцов и мирных жителей новых территорий.

«В эти непростые времена важно не оставаться в стороне и отправляться туда, где вы нужнее всего. Спасибо парням за героизм и самоотверженность, которые они уже не раз демонстрировали, отправляясь в зону боевых действий. Мы будем с ними и их семьями на связи, чтобы помочь всем необходимым. И, конечно, ждем благополучного возвращения домой», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

В специальной военной операции принимает участие уже более 200 активистов МГЕР со всей страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.