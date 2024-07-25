Еще 2 округа Подмосковья подключились к программе долговременного ухода за пожилыми

В Подмосковье реализуется социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам, который позволяет максимально сохранить родственный уход. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Раньше многие родственники, кто вынужден осуществлять уход за близким, либо оставались без работы и сидели дома, либо были вынуждены нанимать сиделок. Проект позволяет бесплатно обучиться уходу и официально трудоустроиться в областном социальном центре, а это значит — получать зарплату, стаж и при этом помогать родному человеку.

«С момента реализации проекта нам удалось оказать помощь уже свыше 1 200 пожилым и инвалидам, хотя он работает в пилотном режиме только в 6 городских округах. С 1 августа долговременный уход расширяет горизонты на Ступино и Каширу, что позволит охватить еще больше жителей, нуждающихся в нашей поддержке», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В настоящий момент проект реализован в городских округах Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня.

В рамках проекта инвалиды и пожилые люди также могут пользоваться техническими средствами реабилитации, которых на сегодняшний день уже выдано более 3 500.

Долговременный уход можно оформить, подав заявление на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.