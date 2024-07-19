Еще 2 новые автоцистерны поступили в лесопожарные формирования Подмосковья

В Московской области проводится плановая поставка для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз». Недавно автопарк лесопожарной техники пополнили 2 единицы АЦ 3.0-40 на базе шасси МАЗ. Сейчас в распоряжение лесных огнеборцев поступили еще 2 пожарные автоцистерны АЦ-10. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Автоцистерны на шасси повышенной проходимости позволяют оперативно тушить лесные пожары в труднодоступных местах, оснащены пожарным и водоподающим оборудованием. Имеют возможность транспортировки расчета группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением.

В ходе приемки проведены тесты лафетного ствола, который вкупе с запасом воды в 10 000 литров на борту позволяет автоцистерне автономно тушить значительные возгорания.

«В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще 10 единиц специализированной техники — пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники, и бульдозеры», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Новые автоцистерны оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому можно узнать, где они находятся. Кроме того, использование этой системы позволяет своевременно направить МАЗы к месту возгорания для оперативного тушения огня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.