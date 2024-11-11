Еще 2 детские игровые площадки открыли в округе Истра

В минувшую пятницу в торжественной обстановке открыли сразу две новые детские площадки по двум адресам в округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, детские игровые площадки появились по адресам:

п. Глебовский, ул. Микрорайон, дом № 39;

д. Кострово, ул. Центральная, дома № 14, 15.

Детям создали атмосферу настоящего праздника: музыка, шары, интерактивная программа с участием ростовых кукол, угощения.

Довольны малыши, родители и местные жители. Причем взрослые особенно рады, обновлены дворовые территории. В этом году в этих дворах были проведены масштабные работы по благоустройству.

В рамках региональной программы по комплексному благоустройству дворовых территорий здесь обустроили внутридворовые проезды, тротуары, организовали удобные парковочные места.

Таких преобразований здесь давно ожидали. Теперь обновленные дворы, благоустроенные по современным стандартам, стали красивее и уютнее для жителей.

Открытие детской игровой площадки стало красивой завершающей точкой больших преобразований. Работа на благо жителей продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.