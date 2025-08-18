Еще 19,1 тыс заявлений на запись в колледжи подали на портале Подмосковья

Онлайн-услуга «Запись в колледж» возглавила топ-5 услуг на портале госуслуг Подмосковья на прошедшей неделе. Ею воспользовались свыше 19,1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второй по популярности услугой стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 15,4 тыс. заявлений на ее получение. Также в рейтинг госуслуг вошли: выплата на школьную форму (10,7 тыс. заявлений), обслуживание единых транспортных карт Стрелка (9,4 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,3 тыс. заявок).

На региональном портале доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.