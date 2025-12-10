сегодня в 16:16

Еще 17 юных жителей Волоколамска получили свои первые паспорта

В торжественной обстановке 17 юношей и девушек Волоколамского округа получили свои первые паспорта. Главный документ ребятам вручила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот документ открывает перед подростками новые права и возлагает определенные обязанности, становясь символом ответственности и самостоятельности.

«Сейчас они вступают на порог взрослой жизни, полной возможностей и вызовов. Желаю им сохранить близкие отношения с родными и стать достойными гражданами нашей страны», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Мероприятие стало очередным подтверждением доброй традиции Волоколамска: на вручение приходят поддержать ребят их родители и близкие. Каждому виновнику торжества вместе с паспортом вручают экземпляр Конституции РФ и памятный подарок. По завершении официальной части участники сделали общее фото.

