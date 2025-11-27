Еще 16 тыс камер «Безопасного региона» начали следить за чистотой в Подмосковье

С помощью видеокамер искусственный интеллект следит за чистотой и порядком в Подмосковье. Теперь общее их количество составляет порядка 83 тыс., сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Искусственный интеллект через камеры мониторит 8,3 тыс. дворов и 2,4 тыс. контейнерных площадок. Он выявляет 15 типов нарушений: переполненные урны, граффити, ямы и тд. Если выявил нарушение, то ставит задачу на устранение и проверяет, все ли выполнено.

Искусственный интеллект уже помог устранить свыше 293 тыс. нарушений. В топ-3 входят: мусор на контейнерной площадке (более 140 тыс. нарушений), не работает светильник уличного освещения (более 70 тыс. нарушений), листовки и объявления на территории (более 43 тыс. нарушений).

В результате внедрения ИИ-проекта уже на 28% снизились жалобы по направлению «Двор», а на 51% — жалобы на состояние контейнерных площадок.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.