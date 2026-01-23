Еще 13 дворов благоустроят в Ленинском округе в 2026 году

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в подмосковном Ленинском городском округе запланировано благоустройство 13 дворовых территорий в 2026 году. Проект будет осуществлен при поддержке министерства чистоты Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Благоустройство дворов — это важнейшая часть нашей работы по повышению качества жизни. Мы последовательно обновляем общественные пространства, делая их безопасными, удобными и эстетичными. В 2026 году жители еще 13 дворов увидят значительные изменения: новые дорожки, проезды, современные скамейки и озеленение», — отметила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского округа Татьяна Нагорнева.

Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий планируют провести в Видном, Новодрожжино, Дрожжино и Боброво. На каждой территории будет выполнен полный спектр работ по приведению общественных пространств в соответствие с современными стандартами. Запланирована укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия на тротуарах и пешеходных дорожках, а также ремонт внутридворовых проездов и парковочных карманов. Помимо дорожных работ, программа включает замену бортового камня, установку современных скамеек и урн, обустройство специальных спусков для маломобильных граждан и детских колясок, а также замену малых архитектурных форм. Завершающим этапом станет озеленение дворов — высадка кустарников и деревьев для создания комфортной среды.

В рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году были завершены работы по ремонту 15 дворовых территорий, общей площадью 14 535,60 квадратных метров. Результаты программы 2025 года значительно улучшили облик и функциональность дворовых пространств в Ленинском округе. Жители получили благоустроенные территории с новыми игровыми и спортивным площадками, современным освещением и удобными проездами, тротуарами. Особое внимание уделялось созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.