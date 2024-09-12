Еще 10 «народных троп» заасфальтируют в Клину в этом году

В городском округе Клин успешно завершена реализация региональной программы «Пешком» по благоустройству 27 «народных троп». Так, в связи с образовавшейся экономией средств в ходе проведения электронных торгов принято решение благоустроить дополнительно еще 10 тротуаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из них 6 пешеходных коммуникации в деревне Малеевка, поселке Нудоль и в Клину и в пос. Решетниково уже выполнены. В Высоковске и Клину на улице ул. Спортивная работы еще продолжаются.

Они будут полностью завершены и приняты комиссионно в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.