Escape from Tarkov запретят? Его создателю выписали многомиллионный штраф в РФ

сегодня в 10:43

Создателю Escape from Tarkov выписали штраф на 2 млн рублей в России

Суд в российской столице выписал административное взыскание британской компании Battlestate Games Limited, которая создала популярную игру Escape from Tarkov. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Штраф выписали 3 марта. Однако пресс-служба сообщила о нем только 4-го.

Компания Battlestate Games Limited оказалась виновна по части 8 статьи 13.11 КоАП России (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных). С фирмы взыскали 2 млн рублей.

Escape from Tarkov — популярная онлайн-игра. Это тактический шутер от первого лица, имеет элементы RPG и MMO. Официально выпущена 15 ноября 2025 года. С 28 июля 2017-го шло бета-тестирование.

