Эррол Маск считает, что ИИ и роботы не смогут управлять миром

Американский предприниматель и инженер Эррол Маск, выступая на «Форуме будущего 2050», выразил уверенность, что ИИ и роботы не захватят мир.

По его мнению, люди не дадут этому случиться. Роботы и ИИ будут всего лишь инструментом в руках человека.

«Ничто не сравнится с человеческими мыслями. Даже Илон мне говорит, что ИИ будет становится еще быстрее и быстрее. Но, скажу я вам, даже мой карманный компьютер (смартфон) может умножать быстрее меня, но от этого он не перестает быть компьютером. Так что за это я не беспокоюсь», — сказал Маск-старший.

Он напомнил, что его сын Илон считает, что примерно к 2040 году роботы станут неотъемлемой частью жизней людей. Они будут обыденностью, как стиральная машинка.