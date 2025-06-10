Эррол Маск считает, что ИИ и роботы не смогут управлять миром
Эррол Маск об ИИ: ничто не сравнится с человеческими мыслями
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Американский предприниматель и инженер Эррол Маск, выступая на «Форуме будущего 2050», выразил уверенность, что ИИ и роботы не захватят мир.
По его мнению, люди не дадут этому случиться. Роботы и ИИ будут всего лишь инструментом в руках человека.
«Ничто не сравнится с человеческими мыслями. Даже Илон мне говорит, что ИИ будет становится еще быстрее и быстрее. Но, скажу я вам, даже мой карманный компьютер (смартфон) может умножать быстрее меня, но от этого он не перестает быть компьютером. Так что за это я не беспокоюсь», — сказал Маск-старший.
Он напомнил, что его сын Илон считает, что примерно к 2040 году роботы станут неотъемлемой частью жизней людей. Они будут обыденностью, как стиральная машинка.