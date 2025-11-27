Эррол Маск: Илон Маск использовал процедуру ЭКО для создания близнецов

Примерно четверо детей миллиардера из США Илона Маска появились на свет, благодаря процедуре ЭКО. Об этом газете «Известия» рассказал отец предпринимателя, Эррол Маск.

При этом остальные дети родились стандартным способом. Эррол Маск считает, что его сын вместе с первой супругой применял ЭКО для рождения близнецов и тройняшек.

Отец миллиардера допустил, что Илон выбрал подобный способ продолжения рода, поскольку многие богатые американцы тоже выбирают подобный путь.

Во время диалога Эррол Маск опроверг информацию о том, что бизнесмен во время ЭКО отдавал предпочтение появлению только мальчиков. От подобной процедуры у него рождались представители не только сильного пола, но и слабого.

