Ерофеева: миф о «привыкании» к таблеткам ложь, а мужскую контрацепцию ищут 50 лет

Женские гормональные средства безопасны, побочные эффекты кратковременны, а попытки создать мужскую таблетку до сих пор безуспешны, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

«Привыкнуть к гормональным таблеткам невозможно. Каждый день принимается новая таблетка, которая в течение 24 часов выполняет свое действие, утилизируется и выводится из организма. Организм не может привыкнуть к ней. Так же, как организм не может привыкнуть к беременности: она имеет начало, продолжительность и конец», – сказала Ерофеева.

Она отметила, что побочные эффекты при начале приема иногда похожи на ранние сроки беременности — может подташнивать, быть отечность, головная боль, боли в молочных железах. Но это быстро проходящие, не требующие лечения эффекты.

«Для мужчин таблетки разрабатывают уже больше 50 лет, но пока не получилось создать препарат, который не влиял бы на потенцию. У женщины овуляция один раз в месяц, а мужчина продуцирует сперму непрерывно, до конца жизни», – рассказала врач. =

26 сентября – Всемирный день контрацепции. Цель этого дня – обратить внимание людей на необходимость контрацепции, помогающей защититься от заболеваний, которые передаются половым путем, в особенности – от ВИЧ-инфекции.