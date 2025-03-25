«ЕР» и «Молодая Гвардия» запустили федеральный образовательный проект «ПолитЗавод»

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» запустили федеральный образовательный проект «ПолитЗавод». Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Прием заявок открыт до 1 мая на официальном сайте политзавод2025.рф. Участники проекта пройдут очно-заочную образовательную программу по четырем направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна. Они смогут не только обучаться, но и применять знания на практике: работать с наставниками, опытными политиками, общественными лидерами в своих регионах, находить единомышленников, продвигать собственные инициативы.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев на пресс-конференции по запуску «ПолитЗавода» в ТАССе подчеркнул, что проект МГЕР — это возможность сформировать кадровый резерв для всей партийной инфраструктуры. Проект зарекомендовал себя — он действовал после основания «Молодой Гвардии Единой России» и был хорошо воспринят молодыми людьми.

«Это были не только те, кто затем пополнили ряды „Молодой Гвардии“ и „Единой России“. Большое количество участников „ПолитЗавода“ потом привлекли к работе в исполнительных органах власти разного уровня, муниципалитетах. И сейчас проект важен. Мы видим молодых людей, которые мотивированы, которым это интересно. У них будет возможность повысить компетенции», — отметил он.

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов отметил, что экспертами «ПолитЗавода» выступят лидеры мнений, федеральные политики.

«Мы готовимся к выборам в Государственную Думу, формируем новый актив и готовим его к работе в избирательных штабах. В ходе проекта обучим молодых людей политическим технологиям. Ожидаем участие тысяч молодых людей. А по итогам отберем 500 финалистов», — сказал он.

Победителей пригласят на стажировки в региональные и федеральные органы власти, Центральный штаб «Молодой Гвардии», они станут помощниками депутатов различных уровней, они также будут интегрированы в работу региональных исполкомов «Единой России».

В свою очередь, первый зампредседателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов отметил, что «ПолитЗавод» отвечает на запрос молодежи об участии в реальной политической жизни страны.

«Направления, по которым будет идти подготовка, обладают сверхактуальностью. Например, политический дизайн. Что такое политический дизайн? Только ли это логотип на листовке кандидата? Ведь это еще отдельный политический язык. И у того, что мы называем мемами и потребляем, как часть идеологического контента, тоже есть создатель. У него есть своя политическая позиция, выраженная когда-то через юмор, иронию, когда-то — прямо. Что касается дебатов — здесь отдельное пространство выработки компетенций, обогащения существующего политического языка. И отдельно остановлюсь на политтехнологиях. Здесь, на мой взгляд, не только пространство обучения, а еще и пространство поиска новых людей, мыслей, подходов. Поскольку молодежь — это люди, которые формируют будущее. И тот вызов, который существует для страны в целом, для государства и который реализуется в рамках проекта „ПолитЗавод“, обладает предельной актуальностью и востребованностью», — пояснил он.

Комментируя итоги пресс-конференции, секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что проект официально запустят в Подмосковье 29 марта. Старт будет дан на региональном форуме лидерского актива МГЕР.

«Благодаря кадровым и обучающим проектам, которые мы реализуем в регионе, у нас уже выстроилась эффективная система поддержки молодых ребят, готовых работать в органах власти. Сегодня в Государственной Думе, региональном парламенте и муниципалитетах успешно трудятся выходцы из „Молодой Гвардии“. Их уникальный взгляд на решение задач помогает „Единой России“ находить актуальные подходы для достижения целей, которые ставят перед нами избиратели. По итогам реализации „ПолитЗавода“ в этом году мы также рассчитываем, что выпускники проекта пополнят ряды всей нашей партийной структуры — от первичного звена до исполнительных комитетов и избирательных штабов на выборах 2026 года», — сказал Брынцалов.

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