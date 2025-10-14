Эпоха Windows 10 завершилась: Microsoft официально прекратила поддержку ОС

Корпорация Microsoft объявила о полном прекращении технической поддержки Windows 10 с 14 октября 2025 года, сообщает РБК .

С этой даты операционная система, выпущенная в 2015 году, больше не будет получать обновления безопасности и компонентов, что создает риски для пользователей.

Несмотря на официальное завершение поддержки, сохраняется возможность получать обновления через учетную запись Microsoft или по платной программе ESU. Компания настоятельно рекомендует перейти на Windows 11, напоминая, что текущая версия 23H2 также скоро потеряет поддержку.

Решение о прекращении поддержки было анонсировано еще в 2021 году вместе с выпуском новой ОС.