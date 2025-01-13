Эпоха показухи: психолог рассказала об одиночестве в современном мире

Философ и психолог Ирина Павлова заявила, что в век цифровых технологий люди парадоксально чувствуют себя более одинокими: несмотря на обилие социальных платформ, им не всегда легко выражать эмоции, многие слишком сильно стремятся представить свою жизнь в наилучшем свете, сообщает RuNews24.ru .

«У нас все меньше тех, с кем мы можем поделиться своими мыслями, чувствами и переживаниями», — сказала специалист.

По ее словам, сейчас люди часто игнорируют сложные эмоции, стоящие за успехами, и не всегда имеют возможность обратиться за помощью.

Человеку, как социальному существу, важно поддерживать контакт с другими, а такие эмоции, как стыд, вина и обида, на самом деле являются адаптацией к окружающему миру. Одиночество в современном мире — это целая система внутренних и внешних факторов, заключила Павлова.