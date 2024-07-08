Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский провел богослужение в храме ИК № 1

Богослужение в храме во имя равноапостольных царей Константина и Елены на территории исправительной колонии № 1 возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В 2024 году Храм во имя равноапостольных царей Константина и Елены, расположенный на территории исправительной колонии № 1 (п. Новое Гришино, Дмитровский г. о.), отмечает свое 120-летие.

История храма неразрывно связана и с историей самого исправительного учреждения. В 1904 году в районе станции Икша Савеловской железной дороги (ныне поселок Новое Гришино) торжественно был открыт филиал Московского Рукавишниковского приюта — колония для малолетних с «земледельческим уклоном» на площади около 200 десятин. На личные средства русского общественного деятеля и благотворителя Николая Рукавишникова там построили капитальные дома для воспитанников колонии, семей служащих, мастерские и учебные классы, а также ряд хозяйственных объектов и церковь в честь равноапостольных Константина и Елены. Храм был построен в 1902–1904 годах. Рукавишниковский приют просуществовал до 1917–1920 годов. В 1920-х годах храм был закрыт, разорен, был занят литейным цехом и сильно перестроен. С 1922 года по 1939 год учреждение называлось Колонией НКВД для беспризорников. Летом 1940 года Икшанская трудколония НКВД была реформирована, а мастерские переданы заводу «Гидропривод», входившему в состав Министерства среднего машиностроения. С февраля 1945 года учреждение снова становится колонией для несовершеннолетних осужденных. В конце 1990-х на территории ИТК была оборудована молитвенная комната во временном помещении, опекаемая клиром Рождественского храма села Ильинское. С 2000 года начались богослужения в молитвенной комнате, выделенной администрацией колонии для совершения богослужений. В 2010 году приют был преобразован в женскую исправительную колонию № 1.

В 2011 году в помещении храма начались активные реставрационные работы, которые были завершены осенью 2013 года. За это время были восстановлены колокольня храма, купола, пристроен алтарь, выполнены внутренние и внешние отделочные работы, подведены коммуникации и изготовлен четырехъярусный иконостас. Большую роль в реставрации храма внесли осужденные, которые своим трудом помогали восстановлению храма. 16 декабря 2013 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) совершил великое освящение храма.

Праздничные мероприятия, посвященные 120-летию храма, возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии Кирилл.

Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области

Торжественный день начался с Божественной литургии. Его Преосвященству сослужили священнослужители Дмитровского и Яхромского церковных округов.

За богослужением молились осужденные ИК-1, сотрудники уголовно-исполнительной системы и приглашенные гости. Богослужебные песнопения исполнил хор Троицкого храма города Яхрома.

После отпуста Литургии владыка Кирилл обратился к богомольцам с архипастырским словом, вручив храму список иконы преподобного Андрея Рублева «Троица», которая на днях была возвращена в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.

«В такой сложной ситуации сердце может придти к Творцу Вселенной и перестать чувствовать свою заключенное состояние. Ведь на самом деле каждый человек в этом мире находится во внутренней темнице. Он может быть на свободе, может быть в достатке, но мы, священнослужители, видим по многим и многим случаям, что люди имея все, внутренне бывают в очень тяжелом состоянии. Состоянии греховного уныния, потери главных смыслов жизни. На самом деле чудо с нами каждый день и каждый час, каждую минуту. Мы можем всегда обратиться к Богу. Это самое великое чудо, которое нам дано», — сказал владыка Кирилл.

По окончании богослужения состоялся крестный ход и освящение мозаичной иконы Богоявления Господня и крестильной купели, расположенных в Константино-Еленинском храме ИК-1.

Затем владыка в сопровождении врио начальника ГУФСИН России по Московской области генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова ознакомился с деятельностью исправительного учреждения: посетил производственные помещения, где трудятся осужденные, общежития отрядов, воскресную школу, ПФРСИ при ИК-1, встретился с обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.