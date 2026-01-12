Епископ Николай провел богослужение и посетил Рождественскую выставку в Орехово-Зуеве

11 января епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай и заместитель главы округа Данила Просвиров посетили Рождественскую выставку и приняли участие в богослужении в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуеве 11 января продолжились праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову. В этот день епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай вместе с заместителем главы округа Данилой Просвировым посетили тематическую Рождественскую выставку.

В экспозиции, размещенной в Выставочном зале города, представлено 190 работ, объединенных темами любви к Родине, природе и русской культуре. Среди экспонатов — полотна с православными мотивами: церкви, иконы, иконостасы, изображения священнослужителей, фрагменты росписи храмов и праздничные натюрморты.

В этот же день в Богородицерождественском соборе владыка Николай совершил утреннее богослужение. Во время литургии вспоминали праведного Иосифа Обручника, царя Давида, Иакова, брата Господня, а также мучеников — 14 000 младенцев, погибших от Ирода в Вифлееме.

Рождественская выставка будет открыта до 20 января 2026 года. Посетить ее можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Возрастное ограничение — 0+.

