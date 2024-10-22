Епископ Николай посетил Павлово-Посадский техникум

Его Преосвященство в фойе осмотрел стенды о студенческой жизни учащихся и проследовал в актовый зал, где собрались около 150 студентов. Встреча прошла в формате живого общения. Вначале Владыка рассказал о своем послушании на поприще Главного редактора Издательства Московской Патриархии, а затем каждый желающий мог задать интересующий его вопрос. Основными темами вопросов стали духовная жизнь человека и общества в современных условиях, добро и зло, молодежные культура и субкультура, тема семьи и брака.

По окончании встречи директор техникума Татьяна Геннадьевна Дугушкина поблагодарила Владыку за содержательный разговор, а Его Преосвященство преподнес директору букет цветов и икону Архангела Михаила. Все присутствующие также получили от Владыки на память о встрече небольшие иконы. Затем Его Преосвященству была проведена экскурсия по техникуму с осмотром классов техники труда.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.