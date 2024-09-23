Епископ Кронштадтский Вениамин рассказал о реставрации Троице-Сергиевской лавры

Реставрация Троице-Сергиевской лавры может завершиться к 2027 году

В Санкт-Петербурге продолжается реставрация Троице-Сергиевской Александро-Невской лавры. Епископ Кронштадтский Вениамин, который возглавил монастырь год назад, рассказал о ходе работ в беседе с газетой «Петербургский дневник» .

Священнослужитель отметил, что все здание — «от фундамента до крыши» — проходит полную реставрацию. Епископ Вениамин выразил надежду, что работы окончатся к 2027 году.

«Это очень хлопотное направление. <…>Пока все идет по плану. Напомню, что Троицкий собор, несмотря на реставрацию, продолжает работу и открыт для прихожан», — сказал владыка.

Он напомнил, что лавре вернули Благовещенскую церковь, и сегодня там размещена рака с мощами святого Александра Невского. В 2024 году там отслужили первую литургию за 100 лет.

Сегодня монахи также помогают участникам специальной военной операции: навещают в госпиталях раненых бойцов, проводят мероприятия для их родственников, собирают на праздники подарки для детей.