Эпидемиолог Онищенко: вакцинация от COVID-19 в текущем сезоне не требуется

Известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил об отсутствии необходимости вакцинации от COVID-19 в текущем эпидемическом сезоне, сообщает ТАСС .

«В этом году нет необходимости прививаться от COVID-19 по тем прогнозам, которые делаются в данный момент», — сообщил эксперт.

Вместо этого он рекомендовал сосредоточиться на неспецифических мерах профилактики, которые включают поддержание иммунной системы через правильное питание, полноценный сон, адекватную физическую активность и прием витаминов.

Специалист подчеркнул важность соблюдения базовых правил здоровья: «Чтобы не заболеть, следует соблюдать неспецифические меры профилактики, поддерживать иммунную систему. Для этого рекомендуется соблюдать режим питания и сна, одеваться по сезону, принимать витамины и больше двигаться».