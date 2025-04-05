Эпидемия возвращается: чикунгунья угрожает повторить катастрофу 2006 года

Власти Франции активировали «Белый план» на заморской территории Реюньон из-за стремительного распространения вируса чикунгунья. Только за март зафиксировано 6 тысяч инфицированных, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч. Больницы перегружены, несмотря на развёртывание дополнительных коек, а персонал работает на пределе возможностей.

На фоне кризиса на Реюньоне первые случаи заболевания выявлены на соседнем острове Майотта, где в 2005–2006 годах вирус унёс жизни 200 человек. Власти срочно доставили 40 тысяч доз вакцины и начали кампанию по иммунизации. Особую тревогу вызывает ситуация в городах Сен-Дени и Сен-Пьер, где службы скорой помощи работают в режиме чрезвычайной нагрузки.

Эксперты предупреждают: без срочных мер эпидемия может охватить весь регион Индийского океана.