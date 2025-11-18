Энергия и мотивация: эксперт рассказала об идеальном рабочем коллективе

Эксперт Доманская: важный элемент здорового коллектива на работе — это ясность

Карьерный консультант HRD Open Group Валерия Доманская заявила, что важнейшую роль в рабочих процессах играет здоровая атмосфера в коллективе. Она состоит из нескольких факторов, сообщает «Вечерняя Москва» .

Первый из них — это прозрачность и ясность процессов: сотрудники должны понимать, что именно, когда и зачем от них хотят. Все должны быть в курсе этапов продвижения команды.

Важная часть мотивации — психологическая, то есть ощущение признания и ценности. Любую победу стоит замечать, руководитель должен говорить «спасибо». Это указывает на сильную культуру в команде.

В коллективе должна царить атмосфера доверия и автономии, а ошибки должны восприниматься не как провалы, а как полезный опыт. В ином случае сотрудники научатся прятать проблемы и тем самым создавать новые.

В работе должны быть перспективы, работникам важно ощущать поддержку со стороны руководства и коллег.

