Энергетики заменили более 520 км алюминиевого провода на СИП в Подмосковье

В Московской области реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей. В I полугодии в Подмосковье заменено 523,4 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях 0,4; 6-10 кВ. Всего в этом году по программам ремонта и модернизации заменят 1 190 км проводов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В рамках программы специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» продолжают обновлять распределительные сети на территории Московской области, повышая надежность и качество электроснабжения потребителей.

Самонесущий изолированный провод обладает повышенными характеристиками надежности. Благодаря изоляции исключается вероятность возникновения короткого замыкания при падении деревьев или схлестывании проводов, что в значительной степени повышает надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, СИП более устойчив к повреждениям, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий. Самонесущему изолированному проводу не страшны ни снег, ни ледяной дождь, ни резкие перепады температур. Даже при падении дерева под воздействием ураганного ветра на линию электропередачи изолированный провод не рвется и продолжает проводить электроэнергию в дома потребителей и на предприятия.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.