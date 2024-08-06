Энергетики предупреждают: рыбалка в охранной зоне ЛЭП смертельно опасна!

2 августа на берегу пруда в поселке Щаповское, рядом со знаками и плакатами, предупреждающими о смертельной опасности рыбной ловли в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ, устроил рыбалку со спинингом 38-летний житель Новой Москвы.

Закидывая снасти в воду, рыбак задел провод высоковольтной ЛЭП и был поражен электрическим током. Мужчина получил 50 процентов ожогов тела, и сейчас находится в больнице в искусственной коме.

Как получилось, что взрослый мужчина не знал элементарного правила электробезопасности о том, что рыбачить под ЛЭП категорически запрещено? Как он видел водоем, снасти, но абсолютно не заметил расположенные в непосредственной близости предупреждающие знаки, которые поневоле привлекают внимание?

Чтобы предотвратить такие случаи, энергетики «Россети Московский регион» ведут большую разъяснительную работу, цель которой — предостеречь людей от пренебрежения правилами электробезопасности. В местах пересечения линий электропередачи с водоемами помимо стандартных знаков дополнительно размещены щиты и плакаты, предупреждающие об опасности рыбной ловли в охранных зонах ЛЭП. Информация регулярно доносится через средства массовой информации, проводятся уроки в школах, вебинары для педагогов, массовые мероприятия на тему электробезопасности.

Что следует знать любителям рыбной ловли?

Большинство трагедий происходит, когда рыбак, забрасывая удочку, касается леской или удилищем проводов. Однако необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар электрическим током. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. Влажная леска, повышенная влажность воздуха, использование углепластиковых удилищ увеличивают опасность поражения.

На берегах водоемов достаточно мест для безопасной рыбалки. Увидев предупреждающие щиты энергетиков об опасности рыбной ловли, уйдите как можно дальше от ЛЭП!

При перемещении под линией электропередачи складывайте удилища, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние.

При нарушениях запрета на рыбалку в охранной зоне ЛЭП большинство трагедий случаются с владельцами телескопических удилищ, которые требуют большого пространства.

При покупке удочки обращайте внимание на предупреждающую надпись об опасности ловли рыб под ЛЭП или в грозу.

Обязательно разъясняйте детям, почему опасна рыбалка в охранной зоне ЛЭП!

Обо всех замеченных нарушениях, повреждениях электросетей вы также можете сообщать по телефону Светлой линии 8-800-220-0-220.