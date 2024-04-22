Энергетики Подмосковья сформировали третью партию помощи для участников СВО

В апреле энергетики сформировали третью партию гуманитарной помощи. В нее вошли походные печи, свечи и дизельный генератор, а также продукты, предметы личной гигиены, одежда и обувь. Активное участие в третьей по счету акции приняли работники аппарата управления, Домодедовского, Красногорского, Раменского, Сергиево-Посадского филиалов.

Собранные вещи передали в пункт сбора, созданный при правительстве Московской области. Энергетики продолжат свой вклад помощи участникам Специальной военной операции. Ранее в 2024 году передача посылок проводилась в январе и феврале.

Акция по сбору гуманитарной помощи инициирована правительством Московской области на базе приемной правительства региона. Ответственным подразделением за организацию акции определено управление по работе с обращением граждан и организаций администрации губернатора Московской области. В акции могут принять участие все желающие.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.